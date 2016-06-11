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Dell XPS 13 9315 против Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

53 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
72 из 100
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Dell XPS 13 9315
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
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Экран
Процессор
Intel Core i9 13900H
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.17 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (589 и 719 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
  • Видеокарта показывает в среднем на 398-542% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 249% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 234 против 169 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.6 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 321.8 x 223.3 x 17.9 мм
Площадь 589 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~84.8%
Боковые рамки 3.4 мм 4.8 мм
Цвета Синий, Бордовый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315
500 нит
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +10%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:45 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 11.6-16.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 40 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +723%
11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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