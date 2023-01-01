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Dell XPS 13 9315 против Alienware x14

53 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
68 из 100
Dell Alienware x14
Dell XPS 13 9315
Dell Alienware x14
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Экран
1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Alienware x14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.17 и 1.79 кг)
  • Более тонкие рамки – на 38% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (589 и 845 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Alienware x14
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11773 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 29.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 51 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Alienware x14

Корпус

Вес 1.17 кг 1.79 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 321.5 x 262.7 x 14.5 мм
Площадь 589 см2 845 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~64%
Боковые рамки 3.4 мм 5.8 мм
Цвета Синий, Бордовый Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1736:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 99.6%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +25%
500 нит
Alienware x14
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 45 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства - 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9315
1412
Alienware x14 +12%
1588
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9315
6323
Alienware x14 +56%
9833
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 13 9315
1314
Alienware x14 +23%
1619
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5436
Alienware x14 +117%
11773
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Alienware x14 +335%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 -
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 79.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 10.8 x 5.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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