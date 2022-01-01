Dell XPS 13 9315 против G15 5520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
58
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
23
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
44
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
- Существенно легче – весит на 1330 граммов меньше (1.17 и 2.5 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 28% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 39% меньшую площадь корпуса (589 и 972 см2)
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 223-304% больше FPS в играх
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.17 кг
|2.5 кг
|Размеры
|295.4 x 199.4 x 13.99 мм
|357.3 x 272.11 x 26.9 мм
|Площадь
|589 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.4%
|~69%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|6 мм
|Цвета
|Синий, Бордовый
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|45 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|10
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1343
G15 5520 (2022) +29%
1739
Geekbench 5 (многоядерный)
5524
G15 5520 (2022) +97%
10891
Cinebench R23 (одноядерный)
1751
Cinebench R23 (многоядерный)
14983
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC1319D
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1