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Dell XPS 13 9315 против Inspiron 14 5430

53 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 5430
Dell XPS 13 9315
Dell Inspiron 14 5430
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Inspiron 14 5430 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.17 и 1.53 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (589 и 712 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5964 vs 5436 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Inspiron 14 5430

Корпус

Вес 1.17 кг 1.53 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм
Площадь 589 см2 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~79.9%
Боковые рамки 3.4 мм 6.3 мм
Цвета Синий, Бордовый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +100%
500 нит
Inspiron 14 5430
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9315
1412
Inspiron 14 5430 +13%
1592
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 13 9315
1314
Inspiron 14 5430 +22%
1607
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5436
Inspiron 14 5430 +10%
5964
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Inspiron 14 5430 +92%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3254
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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