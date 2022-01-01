Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 Батарея 51 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.17 и 1.57 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (589 и 714 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.57 кг Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 589 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~79.6% Боковые рамки 3.4 мм 6.3 мм Цвета Синий, Бордовый Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 657:1 Цветовой охват sRGB 100% 56.2% Охват Adobe RGB - 38.6% Охват DCI-P3 - 38.6% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость XPS 13 9315 +100% 500 нит Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Базовая частота 1.0 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 10 6 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) XPS 13 9315 н/д Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) 1414 Geekbench 5 (многоядерный) XPS 13 9315 н/д Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) 3744

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU XPS 13 9315 1.41 терафлопс Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) +92% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.