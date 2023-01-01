Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 Батарея 51 Вт*ч - 64 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.17 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.17 и 2 кг) Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (589 и 898 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (589 и 898 см ) Имеет на 19% более четкий дисплей – 169 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 5465 баллов

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 5465 баллов Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (64 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (64 и 51 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 2 кг Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм Площадь 589 см2 898 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~82.7% Боковые рамки 3.4 мм 6.1 мм Цвета Синий, Бордовый Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39.6 дБ 44.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Inspiron 16 7635 (2-in-1) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 XPS 13 9315 13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2 ~ 42% more screen space Тесты экрана Контрастность 1165:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.2% Охват Adobe RGB 71% 69.5% Охват DCI-P3 69% 67.4% Время отклика 31 мс 30 мс Максимальная яркость XPS 13 9315 +67% 500 нит Inspiron 16 7635 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 64 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.55 В 15.2 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 200 граммов 295 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2200 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 128 Блоки текстурирования (TMUs) 40 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4 Производительность GPU XPS 13 9315 +161% 1.41 терафлопс Inspiron 16 7635 (2-in-1) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3254 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81.8 дБ 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.2 см 13.3 x 9.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.