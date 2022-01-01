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Dell XPS 13 9315 против Precision 3470

55 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
53 из 100
Dell Precision 3470
Dell XPS 13 9315
Dell Precision 3470
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Precision 3470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.17 и 1.49 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 681 см2)
Причины выбрать Dell Precision 3470
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7470 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (64 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Precision 3470

Корпус

Вес 1.17 кг 1.49 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 321.35 x 212 x 20.95-24.6 мм
Площадь 589 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~79.3%
Боковые рамки 3.4 мм 5.7 мм
Цвета Синий, Бордовый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +25%
500 нит
Precision 3470
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9315
1491
Precision 3470 +9%
1628
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9315
6595
Precision 3470 +20%
7916
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 13 9315
1314
Precision 3470 +20%
1571
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5436
Precision 3470 +37%
7470

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Precision 3470
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3204
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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