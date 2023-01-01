Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 51 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U - Intel Core i5 13500H Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.17 и 1.79 кг)

Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.17 и 1.79 кг) Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (589 и 835 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (589 и 835 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 3581 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх На 157% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13989 vs 5436 баллов

На 157% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13989 vs 5436 баллов Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (64 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (64 и 51 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.79 кг Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 357.8 x 233.3 x 22.7-24.7 мм Площадь 589 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~80.4% Боковые рамки 3.4 мм 6.2 мм Цвета Синий, Бордовый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Жидкий металл - Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость XPS 13 9315 +25% 500 нит Precision 3581 400 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 Вт 100 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) RTX A500 Mobile 4GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 832 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1537 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU XPS 13 9315 1.41 терафлопс Precision 3581 +311% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.