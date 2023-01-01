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Dell XPS 13 9315 против Precision 3581

53 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
57 из 100
Dell Precision 3581
Dell XPS 13 9315
Dell Precision 3581
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Precision 3581 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.17 и 1.79 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (589 и 835 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 3581
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • На 157% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13989 vs 5436 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (64 и 51 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Precision 3581

Корпус

Вес 1.17 кг 1.79 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 357.8 x 233.3 x 22.7-24.7 мм
Площадь 589 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~80.4%
Боковые рамки 3.4 мм 6.2 мм
Цвета Синий, Бордовый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +25%
500 нит
Precision 3581
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 9315
1412
Precision 3581 +22%
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 9315
6323
Precision 3581 +88%
11870
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 13 9315
1314
Precision 3581 +36%
1793
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 13 9315
5436
Precision 3581 +157%
13989
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 832 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1537 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Precision 3581 +311%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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