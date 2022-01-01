Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (588 и 661 см2) Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8897 vs 6750 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 24% более четкий дисплей – 210 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.2 кг Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм Площадь 588 см2 661 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~81.7% Боковые рамки 3.3 мм 0 мм Цвета Серебристый Черный, Золотистый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1440 Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 210 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 940:1 - Цветовой охват sRGB 99% 100% Охват Adobe RGB 71% - Охват DCI-P3 69% - Время отклика 33 мс - Максимальная яркость XPS 13 Plus 9320 +67% 500 нит Swift 5 (SF514-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 0 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 2:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 254 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс Swift 5 (SF514-56) +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.