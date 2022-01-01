Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5980HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (588 и 664 см2) Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (62 и 55 Вт*ч)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.3 кг Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 588 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~78.4% Боковые рамки 3.3 мм 5.2 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Диагональ 13.4 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 2000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 75% Охват DCI-P3 - 75% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость XPS 13 Plus 9320 500 нит ROG Flow X13 GV301 н/д

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 62 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 60 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-45 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс ROG Flow X13 GV301 +127% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W 2x1W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.