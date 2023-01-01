Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.17 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.17 и 2 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (588 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (90 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (90 и 55 Вт*ч) На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 8730 баллов

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12449 vs 8730 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 2 кг Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 355 x 243 x 19.4 мм Площадь 588 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~86% Боковые рамки 3.3 мм 5.2 мм Цвета Серебристый Черный, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 135° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 45.5 дБ 55 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini-LED) Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 940:1 1118:1 Цветовой охват sRGB 99% 99.8% Охват Adobe RGB 71% 85.1% Охват DCI-P3 69% 98.9% Время отклика 33 мс - Максимальная яркость XPS 13 Plus 9320 500 нит ROG Flow X16 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 2:40 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 60 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 254 грамма 740 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт 125 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1695 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс ROG Flow X16 (2022) +517% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC285 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79 дБ 80.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см 12.9 x 8.3 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.