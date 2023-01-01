Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Intel Core i9 13980HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Существенно легче – весит на 1330 граммов меньше (1.17 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1330 граммов меньше (1.17 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (588 и 935 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Видеокарта показывает в среднем на 909-1239% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 909-1239% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 252% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 8730 баллов

На 252% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 8730 баллов Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (90 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (90 и 55 Вт*ч) На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит

На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 2.5 кг Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 588 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~79.4% Боковые рамки 3.3 мм 4.7 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 940:1 - Цветовой охват sRGB 99% - Охват Adobe RGB 71% - Охват DCI-P3 69% 100% Время отклика 33 мс 3 мс Максимальная яркость XPS 13 Plus 9320 500 нит ROG Strix SCAR 16 +120% 1100 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 2:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 60 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 254 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 15 Вт 175 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 40 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80 Производительность GPU XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс ROG Strix SCAR 16 +1652% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 2 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.