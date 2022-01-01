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Dell XPS 13 Plus 9320 против ASUS VivoBook 14 M413

54 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
VS
47 из 100
ASUS VivoBook 14 M413
Dell XPS 13 Plus 9320
ASUS VivoBook 14 M413
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 Plus 9320 и ASUS VivoBook 14 M413 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.23 и 1.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (55 и 42 Вт*ч)
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7904 vs 7072 баллов
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (588 и 690 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 Plus 9320
vs
VivoBook 14 M413

Корпус

Вес 1.23 кг 1.4 кг
Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 324 x 213 x 17.3 мм
Площадь 588 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~78.3%
Боковые рамки 3.3 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
XPS 13 Plus 9320 +100%
500 нит
VivoBook 14 M413
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
XPS 13 Plus 9320 +27%
1.41 терафлопс
VivoBook 14 M413
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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