Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 Plus 9320 или Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 Plus 9320 против Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)

57 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
VS
64 из 100
Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
Dell XPS 13 Plus 9320
Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 Plus 9320 и Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.17 и 1.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (588 и 710 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12238 vs 8730 баллов
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 Plus 9320
vs
Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.5 кг
Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 316.4 x 224.5 x 18.9 мм
Площадь 588 см2 710 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~80%
Боковые рамки 3.3 мм 7.4 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 940:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99% -
Охват Adobe RGB 71% -
Охват DCI-P3 69% 100%
Время отклика 33 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 60 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 254 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс
Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 79 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) против XPS 13 Plus 9320
2. Microsoft Surface Pro 8 против Dell XPS 13 Plus 9320
3. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Dell XPS 13 Plus 9320
4. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Dell XPS 13 Plus 9320
5. Dell XPS 13 9315 против XPS 13 Plus 9320
6. Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) против Dell XPS 13 Plus 9320
7. Samsung Galaxy Book 2 360 против Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
8. Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) против Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)
9. Asus Vivobook S14X OLED (S5402) против S14 OLED (12th Gen Intel)
10. Acer Swift 3 (SF314-512) против Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) и Dell XPS 13 Plus 9320 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры