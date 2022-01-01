Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Легче – весит на 330 граммов меньше (1.17 и 1.5 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (588 и 710 см2) Причины выбрать Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12238 vs 8730 баллов

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.5 кг Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 316.4 x 224.5 x 18.9 мм Площадь 588 см2 710 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~80% Боковые рамки 3.3 мм 7.4 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1800 Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 940:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99% - Охват Adobe RGB 71% - Охват DCI-P3 69% 100% Время отклика 33 мс 1 мс Максимальная яркость XPS 13 Plus 9320 500 нит Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 2:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 60 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 254 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 79 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.