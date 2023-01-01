Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Легче – весит на 220 граммов меньше (1.17 и 1.39 кг)

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.17 и 1.39 кг) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 7989 баллов

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 7989 баллов Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (588 и 692 см2) Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (75 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (75 и 55 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.39 кг Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 588 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~82.2% Боковые рамки 3.3 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 940:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99% - Охват Adobe RGB 71% - Охват DCI-P3 69% 100% Время отклика 33 мс 1 мс Максимальная яркость XPS 13 Plus 9320 500 нит Zenbook 14 OLED (UM3402) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 75 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 2:40 ч. 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 254 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 448 Блоки текстурирования (TMUs) 40 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7 Производительность GPU XPS 13 Plus 9320 +27% 1.41 терафлопс Zenbook 14 OLED (UM3402) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 79 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.