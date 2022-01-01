Dell XPS 13 Plus 9320 против ASUS ZenBook 14 UM425
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (588 и 670 см2)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (67 и 55 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.23 кг
|1.22 кг
|Размеры
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|319 x 210 x 15.8 мм
|Площадь
|588 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.6%
|~80.6%
|Боковые рамки
|3.3 мм
|4.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|2000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|60 Вт
|65 / 100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 Plus 9320 +40%
1485
1059
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 Plus 9320 +47%
6740
4592
Cinebench R23 (одноядерный)
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
6850
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC1319D
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|11.2 x 6.4 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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