Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 Plus 9320 или Alienware x15 R2 – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 Plus 9320 против Alienware x15 R2

54 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
VS
71 из 100
Dell Alienware x15 R2
Dell XPS 13 Plus 9320
Dell Alienware x15 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 Plus 9320 и Alienware x15 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Существенно легче – весит на 1110 граммов меньше (1.23 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 41% меньшую площадь корпуса (588 и 997 см2)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R2
  • Видеокарта показывает в среднем на 476-649% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (87 и 55 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 Plus 9320
vs
Alienware x15 R2

Корпус

Вес 1.23 кг 2.34 кг
Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм
Площадь 588 см2 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~67.3%
Боковые рамки 3.3 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 19 мс
Максимальная яркость
XPS 13 Plus 9320 +67%
500 нит
Alienware x15 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 60 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 125 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1467 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1778 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 13.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс
Alienware x15 R2 +865%
13.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3281
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 Plus 9320 vs Microsoft Surface Laptop 4 13.5
2. Dell XPS 13 Plus 9320 vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Dell XPS 13 Plus 9320 vs Apple MacBook Pro 14 (2021)
4. Dell XPS 13 Plus 9320 vs Dell XPS 15 9520 (2022)
5. Dell XPS 13 Plus 9320 vs Dell XPS 15 9510 (2021)
6. Dell Alienware x15 R2 vs Dell Alienware x15 R1
7. Dell Alienware x15 R2 vs Dell Alienware x17 R2
8. Dell Alienware x15 R2 vs Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
9. Dell Alienware x15 R2 vs MSI Stealth GS66 (2022)
10. Dell Alienware x15 R2 vs Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware x15 R2 и XPS 13 Plus 9320 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры