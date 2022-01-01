Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 Plus 9320 или Inspiron 14 5406 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 Plus 9320 против Inspiron 14 5406 (2-in-1)

54 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
VS
40 из 100
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Dell XPS 13 Plus 9320
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 55 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 Plus 9320 и Inspiron 14 5406 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.23 и 1.72 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (55 и 40 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 51% более четкий дисплей – 169 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (588 и 723 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 Plus 9320
vs
Inspiron 14 5406 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.23 кг 1.72 кг
Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм
Площадь 588 см2 723 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~74.7%
Боковые рамки 3.3 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 2000:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% 50%
Время отклика 35 мс 16 мс
Максимальная яркость
XPS 13 Plus 9320 +127%
500 нит
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 60 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 2
Потоков 16 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
XPS 13 Plus 9320 +68%
1.41 терафлопс
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3204
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 Plus 9320 против Surface Laptop 4 13.5
2. XPS 13 Plus 9320 против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. XPS 13 Plus 9320 против MacBook Pro 14 (2021)
4. XPS 13 Plus 9320 против XPS 15 9520 (2022)
5. XPS 13 Plus 9320 против XPS 15 9510 (2021)
6. Inspiron 14 5406 (2-in-1) против ENVY x360 13 (2021)
7. Inspiron 14 5406 (2-in-1) против IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
8. Inspiron 14 5406 (2-in-1) против Inspiron 15 Plus 7501
9. Inspiron 14 5406 (2-in-1) против VivoBook Flip 14 TP470

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и XPS 13 Plus 9320 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры