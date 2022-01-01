Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея 55 Вт*ч - 52 Вт*ч 78 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (588 и 722 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

Имеет на 23% более четкий дисплей – 208 против 169 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.25 кг Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 321.6 x 224.5 x 14.2-16.7 мм Площадь 588 см2 722 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~84.4% Боковые рамки 3.3 мм 4.7 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 43.8 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 13.4 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 169 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 2000:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% 97.4% Охват Adobe RGB - 67.8% Охват DCI-P3 - 65.8% Время отклика 35 мс 22 мс Максимальная яркость XPS 13 Plus 9320 +67% 500 нит Inspiron 14 7400 300 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 52 Вт*ч 78 Вт*ч Напряжение 11.55 В 7.6 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX350 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU XPS 13 Plus 9320 1.41 терафлопс Inspiron 14 7400 +33% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4267 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1319D Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Нет Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.2 x 6.4 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.