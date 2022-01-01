Dell XPS 13 Plus 9320 против Latitude 7330
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (55 и 41 Вт*ч)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Latitude 7330
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 270 граммов меньше (0.96 и 1.23 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.23 кг
|0.96 кг
|Размеры
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|306.5 x 199.95 x 16.96 мм
|Площадь
|588 см2
|613 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.6%
|~79.6%
|Боковые рамки
|3.3 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|2000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|60 Вт
|65 / 90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12
|10
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 Plus 9320 +7%
1485
1384
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 Plus 9320 +79%
6740
3773
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC1319D
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Нет
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.2 x 6.4 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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