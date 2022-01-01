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Dell XPS 13 Plus 9320 против Vostro 5620

54 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
VS
47 из 100
Dell Vostro 5620
Dell XPS 13 Plus 9320
Dell Vostro 5620
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 Plus 9320 и Vostro 5620 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.23 и 1.91 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (588 и 899 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 169 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Vostro 5620
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 Plus 9320
vs
Vostro 5620

Корпус

Вес 1.23 кг 1.91 кг
Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
Площадь 588 см2 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.6% ~82.6%
Боковые рамки 3.3 мм 6.1 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
XPS 13 Plus 9320 +100%
500 нит
Vostro 5620
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 60 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 Plus 9320
6740
Vostro 5620 +10%
7391

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс
Vostro 5620
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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