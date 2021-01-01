Dell XPS 15 9500 против Apple MacBook Pro 13 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
- Видеокарта показывает в среднем на 151-206% больше FPS в играх
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2087 vs 1495 баллов
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
- Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.37 и 1.83 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
- Имеет на 57% более четкий дисплей – 227 против 145 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (646 и 791 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|1.37 кг
|Ширина
|344 мм
|304.1 мм
|Высота
|230 мм
|212.4 мм
|Толщина
|18 мм
|14.9 мм
|Площадь
|791 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89.2%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|5000 об/мин
|6000 об/мин
|Уровень шума
|46 дБ
|41.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1650:1
|1524:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|89.5%
|78.4%
|Охват DCI-P3
|94%
|-
|Время отклика
|43 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|12.96 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|481 грамм
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|1.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.9 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Plus Graphics 645
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9500 +33%
1193
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9500 +17%
4268
Cinebench R20 (одноядерный)
XPS 15 9500 +19%
438
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 15 9500 +40%
2087
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|55 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1050 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|0.81 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR3
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|2.13 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|2133 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR3
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|84.2 дБ
|79.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.1
|4x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|0.7 мм
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|13.4 x 8.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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