Dell XPS 15 9500 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
- Имеет на 75% более четкий дисплей – 254 против 145 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (691 и 791 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|1.6 кг
|Размеры
|344 x 230 x 18 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|791 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89.2%
|~84.6%
|Боковые рамки
|4 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|5000 об/мин
|-
|Уровень шума
|46 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1650:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|89.5%
|-
|Охват DCI-P3
|94%
|-
|Время отклика
|43 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|67 / 96 Вт
|Вес зарядного устройства
|481 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|4
|10
|Потоков
|8
|10
|L3-кэш
|8 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1101
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
3828
MacBook Pro 14 (2021) +200%
11485
Cinebench R23 (одноядерный)
1096
Cinebench R23 (многоядерный)
4813
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|55 Вт
|30 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|84.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.1
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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