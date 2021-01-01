XPS 15 9500 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 3456 x 2234 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9500 Легче – весит на 270 граммов меньше (1.83 и 2.1 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (791 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 172% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13076 vs 4813 баллов

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Имеет на 75% более четкий дисплей – 254 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.83 кг 2.1 кг Размеры 344 x 230 x 18 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 791 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~86.2% Боковые рамки 4 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 5000 об/мин - Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 89.5% - Охват DCI-P3 94% - Время отклика 43 мс - Максимальная яркость XPS 15 9500 500 нит MacBook Pro 16 (2021) +100% 1000 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства 481 грамм -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 55 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1278 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU XPS 15 9500 3.041 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +71% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 2933 МГц - Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 84.2 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.1 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.