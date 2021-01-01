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Dell XPS 15 9500 против Alienware m17 R4

Dell XPS 15 9500
VS
Dell Alienware m17 R4
Dell XPS 15 9500
Dell Alienware m17 R4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и Alienware m17 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.83 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (791 и 1178 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 2118 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
Alienware m17 R4

Корпус

Вес 1.83 кг 2.5 кг
Ширина 344 мм 399.8 мм
Высота 230 мм 294.6 мм
Толщина 18 мм 16.9-22 мм
Площадь 791 см2 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~70%
Боковые рамки 4 мм 8.4 мм
Цвета Серебристый Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс 7 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500 +67%
500 нит
Alienware m17 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x5W 2x4W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 10.4 x 7.8 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 15 9500
2118
Alienware m17 R4 +63%
3457

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ -
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

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