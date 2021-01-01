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Dell XPS 15 9500 против G5 15 5510

Dell XPS 15 9500
VS
Dell G5 15 5510
Dell XPS 15 9500
Dell G5 15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и G5 15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.83 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (791 и 974 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
G5 15 5510

Корпус

Вес 1.83 кг 2.44 кг
Ширина 344 мм 357.2 мм
Высота 230 мм 272.8 мм
Толщина 18 мм 24.9 мм
Площадь 791 см2 974 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~68.9%
Боковые рамки 4 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500 +100%
500 нит
G5 15 5510
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9500 +1%
1091
G5 15 5510
1078
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9500
3414
G5 15 5510 +5%
3595
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 15 9500
2118
G5 15 5510
н/д

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1350 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1560 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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