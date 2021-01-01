Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 15 9500 или Inspiron 15 5515 – что лучше выбрать?

Dell XPS 15 9500 против Inspiron 15 5515

59 из 100
Dell XPS 15 9500
VS
50 из 100
Dell Inspiron 15 5515
Dell XPS 15 9500
Dell Inspiron 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и Inspiron 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.64 и 1.83 кг)
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 4863 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
Inspiron 15 5515

Корпус

Вес 1.83 кг 1.64 кг
Ширина 344 мм 356 мм
Высота 230 мм 228.9 мм
Толщина 18 мм 14.6-17.9 мм
Площадь 791 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~82.4%
Боковые рамки 4 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 55.7%
Охват Adobe RGB 89.5% 38.4%
Охват DCI-P3 94% 39.5%
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500 +100%
500 нит
Inspiron 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9500
3932
Inspiron 15 5515 +19%
4680
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9500
4863
Inspiron 15 5515 +47%
7164

Видеокарта

Модель GPU
TGP 55 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1600 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
XPS 15 9500 +174%
3.041 терафлопс
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9700 или Dell XPS 15 9500
2. Dell XPS 13 9310 или Dell XPS 15 9500
3. Dell Inspiron 15 5510 или Dell Inspiron 15 5515
4. Dell Inspiron 15 3505 или Dell Inspiron 15 5515
5. Dell Inspiron 15 7506 или Dell Inspiron 15 5515

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 5515 и XPS 15 9500 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры