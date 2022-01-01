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Dell XPS 15 9500 против Latitude 3520

53 из 100
Dell XPS 15 9500
VS
39 из 100
Dell Latitude 3520
Dell XPS 15 9500
Dell Latitude 3520
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и Latitude 3520 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (791 и 870 см2)
Причины выбрать Dell Latitude 3520
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
Latitude 3520

Корпус

Вес 1.83 кг 1.79 кг
Размеры 344 x 230 x 18 мм 361 x 240.9 x 18 мм
Площадь 791 см2 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~77.2%
Боковые рамки 4 мм 7.8 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс 25 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500 +127%
500 нит
Latitude 3520
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9500 +72%
1090
Latitude 3520
632
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9500 +231%
3855
Latitude 3520
1164
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 55 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1350 МГц -
Boost частота GPU 1485 МГц -
FLOPS 3.041 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 896
Блоки текстурирования (TMUs) 64 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
XPS 15 9500 +8%
3.041 терафлопс
Latitude 3520
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.1 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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