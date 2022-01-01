Dell XPS 15 9500 против Latitude 5521
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
45
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
43
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
39
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
88
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
81
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5521
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9205 vs 4813 баллов
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|1.79 кг
|Размеры
|344 x 230 x 18 мм
|357.8 x 233 x 22.6 мм
|Площадь
|791 см2
|834 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89.2%
|~80.5%
|Боковые рамки
|4 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Скорость куллера
|5000 об/мин
|-
|Уровень шума
|46 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|89.5%
|-
|Охват DCI-P3
|94%
|-
|Время отклика
|43 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|481 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1090
Latitude 5521 +29%
1409
Geekbench 5 (многоядерный)
3855
Latitude 5521 +63%
6298
Cinebench R23 (одноядерный)
1096
Latitude 5521 +57%
1726
Cinebench R23 (многоядерный)
4813
Latitude 5521 +91%
9205
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|55 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|-
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.1
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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