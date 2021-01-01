Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 15 9500 или Precision 15 3560 – что лучше выбрать?

Dell XPS 15 9500 против Precision 15 3560

Dell XPS 15 9500
VS
Dell Precision 15 3560
Dell XPS 15 9500
Dell Precision 15 3560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и Precision 15 3560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Видеокарта показывает в среднем на 64-87% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.58 и 1.83 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
Precision 15 3560

Корпус

Вес 1.83 кг 1.58 кг
Ширина 344 мм 358 мм
Высота 230 мм 232 мм
Толщина 18 мм 10.8-14.4 мм
Площадь 791 см2 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~80.8%
Боковые рамки 4 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 700:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс 25 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500 +25%
500 нит
Precision 15 3560
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 / 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x2W
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 или Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell XPS 15 9500 или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Dell XPS 15 9500 или Razer Blade 15 Base Edition (2021)
4. Dell Precision 15 3560 или XPS 17 9700
5. Dell Precision 15 3560 или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
6. Dell Precision 15 3560 или MSI Stealth 15M
7. Dell Precision 15 3560 или MSI Alpha 15
8. Dell Precision 15 3560 или G5 15 5505 SE

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Precision 15 3560 и XPS 15 9500 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях