XPS 15 9500 или Precision 3561 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9500 Видеокарта показывает в среднем на 383-522% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 3561 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9497 vs 4813 баллов

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.83 кг 1.79 кг Размеры 344 x 230 x 18 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм Площадь 791 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~80.4% Боковые рамки 4 мм 6.2 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера 5000 об/мин - Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 89.5% - Охват DCI-P3 94% - Время отклика 43 мс 25 мс Максимальная яркость XPS 15 9500 +127% 500 нит Precision 3561 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 14 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) XPS 15 9500 1100 Precision 3561 +27% 1402 Geekbench 5 (многоядерный) XPS 15 9500 3932 Precision 3561 +51% 5953 Cinebench R23 (одноядерный) XPS 15 9500 1096 Precision 3561 +59% 1740 Cinebench R23 (многоядерный) XPS 15 9500 4813 Precision 3561 +97% 9497

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti 4GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) TGP 55 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1350 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1450 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 0.382 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 128 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 15 9500 +696% 3.041 терафлопс Precision 3561 0.382 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 84.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.