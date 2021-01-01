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Dell XPS 15 9500 против Precision 5560

57 из 100
Dell XPS 15 9500
VS
59 из 100
Dell Precision 5560
Dell XPS 15 9500
Dell Precision 5560
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и Precision 5560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Видеокарта показывает в среднем на 309-421% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.83 и 2.04 кг)
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 4813 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
Precision 5560

Корпус

Вес 1.83 кг 2.04 кг
Ширина 344 мм 344.4 мм
Высота 230 мм 230.3 мм
Толщина 18 мм 18.5 мм
Площадь 791 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~89%
Боковые рамки 4 мм 4.2 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT VA
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500
500 нит
Precision 5560
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9500
1125
Precision 5560 +36%
1530
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9500
3932
Precision 5560 +85%
7288
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9500
1096
Precision 5560 +37%
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9500
4813
Precision 5560 +97%
9504

Видеокарта

Модель GPU
TGP 55 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 900 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 15 9500 +561%
3.041 терафлопс
Precision 5560
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x6W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 3x USB 3.2
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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