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Dell XPS 15 9500 против Vostro 14 3400

Dell XPS 15 9500
VS
Dell Vostro 14 3400
Dell XPS 15 9500
Dell Vostro 14 3400
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и Vostro 14 3400 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 30% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 145 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Vostro 14 3400
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.59 и 1.83 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
Vostro 14 3400

Корпус

Вес 1.83 кг 1.59 кг
Ширина 344 мм 328 мм
Высота 230 мм 239.5 мм
Толщина 18 мм 18.1-19 мм
Площадь 791 см2 786 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~68.8%
Боковые рамки 4 мм 9.1 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс 16 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9500 +127%
500 нит
Vostro 14 3400
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 Нет
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9500
1091
Vostro 14 3400 +11%
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9500 +27%
3414
Vostro 14 3400
2693
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2933 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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