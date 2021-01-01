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Dell XPS 15 9500 против XPS 13 9305

57 из 100
Dell XPS 15 9500
VS
54 из 100
Dell XPS 13 9305
Dell XPS 15 9500
Dell XPS 13 9305
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9500 и XPS 13 9305 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2087 vs 934 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.16 и 1.83 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (601 и 791 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9500
vs
XPS 13 9305

Корпус

Вес 1.83 кг 1.16 кг
Ширина 344 мм 302 мм
Высота 230 мм 199 мм
Толщина 18 мм 15.8 мм
Площадь 791 см2 601 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89.2% ~81.1%
Боковые рамки 4 мм 3.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5000 об/мин -
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 43 мс -
Максимальная яркость
XPS 15 9500
500 нит
XPS 13 9305
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 481 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9500
1193
XPS 13 9305 +7%
1271
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9500 +82%
4268
XPS 13 9305
2346
Cinebench R20 (одноядерный)
XPS 15 9500
438
XPS 13 9305 +13%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 15 9500 +123%
2087
XPS 13 9305
934

Видеокарта

Модель GPU
TGP 55 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 15 9500 +262%
3.041 терафлопс
XPS 13 9305
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x2W
Макс. громкость 84.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.1 3x USB 3.2
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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