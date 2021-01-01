Dell XPS 15 9510 (2021) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.81 и 2.5 кг)
- На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3805 vs 2145 баллов
- Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (793 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.81 кг
|2.5 кг
|Ширина
|344.7 мм
|363.4 мм
|Высота
|230 мм
|255 мм
|Толщина
|18 мм
|22.9 мм
|Площадь
|793 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|~72.4%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|90 Вт
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9510 (2021) +15%
1374
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9510 (2021) +11%
4916
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 15 9510 (2021) +77%
3805
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|100 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|1267 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1605 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|12.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
6.42 терафлопс
12.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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