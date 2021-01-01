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Dell XPS 15 9510 (2021) против Acer Swift 3x (SF314-510G)

64 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
VS
54 из 100
Acer Swift 3x (SF314-510G)
Dell XPS 15 9510 (2021)
Acer Swift 3x (SF314-510G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 59 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9510 (2021) и Acer Swift 3x (SF314-510G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 64-88% больше FPS в играх
  • На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 4972 баллов
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.4 и 1.81 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (685 и 793 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9510 (2021)
vs
Swift 3x (SF314-510G)

Корпус

Вес 1.81 кг 1.4 кг
Размеры 344.7 x 230 x 18 мм 322.8 x 212.2 x 17.95 мм
Площадь 793 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~78.9%
Боковые рамки 4.3 мм 6.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 38.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1020:1
Цветовой охват sRGB - 96%
Время отклика - 31 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9510 (2021) +67%
500 нит
Swift 3x (SF314-510G)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 473 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1343 МГц 1650 МГц
FLOPS 5.5 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR4
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 15 9510 (2021) +117%
5.5 терафлопс
Swift 3x (SF314-510G)
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 88.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 15.1 x 9.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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