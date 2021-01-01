XPS 15 9510 (2021) или Swift 3x (SF314-510G) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1080 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 59 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe MAX Graphics Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 64-88% больше FPS в играх

На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 4972 баллов

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.4 и 1.81 кг)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (685 и 793 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 1.4 кг Размеры 344.7 x 230 x 18 мм 322.8 x 212.2 x 17.95 мм Площадь 793 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~78.9% Боковые рамки 4.3 мм 6.5 мм Цвета Черный, Серебристый Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 38.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1020:1 Цветовой охват sRGB - 96% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость XPS 15 9510 (2021) +67% 500 нит Swift 3x (SF314-510G) 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 473 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe MAX Graphics TGP 45 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1343 МГц 1650 МГц FLOPS 5.5 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR4 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 768 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 15 9510 (2021) +117% 5.5 терафлопс Swift 3x (SF314-510G) 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 88.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.1 x 9.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.