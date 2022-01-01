Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.18 и 1.81 кг)

На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 9359 баллов

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (616 и 793 см 2 )

) Имеет на 17% более четкий дисплей – 169 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 1.18 кг Размеры 344.7 x 230 x 18 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 793 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~84.5% Боковые рамки 4.3 мм 6.7 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38.2 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость XPS 15 9510 (2021) 500 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 473 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 45 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1343 МГц 1223 МГц FLOPS 5.5 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU XPS 15 9510 (2021) +10% 5.5 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 88.8 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.1 x 9.1 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.