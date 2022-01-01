Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.81 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 9359 баллов

Сенсорный экран

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 2 кг Размеры 344.7 x 230 x 18 мм 354 x 238 x 18.0 мм Площадь 793 см2 843 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~79.7% Боковые рамки 4.3 мм 4.3 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость XPS 15 9510 (2021) 500 нит Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 11.3 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 473 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 45 Вт 35-50 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1343 МГц 1410 МГц FLOPS 5.5 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 15 9510 (2021) 5.5 терафлопс Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +31% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 88.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 15.1 x 9.1 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.