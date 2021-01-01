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Dell XPS 15 9510 (2021) против Alienware m15 R3

66 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
VS
62 из 100
Dell Alienware m15 R3
Dell XPS 15 9510 (2021)
Dell Alienware m15 R3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9510 (2021) и Alienware m15 R3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.81 и 2.11 кг)
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3805 vs 2209 баллов
  • Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (793 и 994 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9510 (2021)
vs
Alienware m15 R3

Корпус

Вес 1.81 кг 2.11 кг
Ширина 344.7 мм 360.3 мм
Высота 230 мм 276 мм
Толщина 18 мм 20.5 мм
Площадь 793 см2 994 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~67.5%
Боковые рамки 4.3 мм 7.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 99.2%
Охват Adobe RGB - 63.7%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9510 (2021) +67%
500 нит
Alienware m15 R3
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 90 Вт 130 / 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 895 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1645 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 15 9510 (2021) +39%
6.42 терафлопс
Alienware m15 R3
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W 2x5W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 89.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.1
USB-A Нет 3x USB 3.1
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.6 x 6.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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