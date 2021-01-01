Dell XPS 15 9510 (2021) против Inspiron 15 5515
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 263-359% больше FPS в играх
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9315 vs 7164 баллов
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.64 и 1.81 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.81 кг
|1.64 кг
|Ширина
|344.7 мм
|356 мм
|Высота
|230 мм
|228.9 мм
|Толщина
|18 мм
|14.6-17.9 мм
|Площадь
|793 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|~82.4%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|55.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|38.4%
|Охват DCI-P3
|-
|39.5%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9510 (2021) +35%
1485
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9510 (2021) +43%
6699
4680
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9510 (2021) +48%
1737
1176
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9510 (2021) +30%
9315
7164
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|448
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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