XPS 15 9510 (2021) или Inspiron 17 7706 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX350 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 106-145% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.81 и 2.24 кг)

На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5189 баллов

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (793 и 1012 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (68 и 56 Вт*ч)

Имеет на 23% более четкий дисплей – 178 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.81 кг 2.24 кг Размеры 344.7 x 230 x 18 мм 379.8 x 266.4 x 15.2-19.3 мм Площадь 793 см2 1012 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~82.8% Боковые рамки 4.3 мм 6.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 38.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость XPS 15 9510 (2021) +67% 500 нит Inspiron 17 7706 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 68 Вт*ч Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 473 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX350 TGP 45 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1065 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1343 МГц 1468 МГц FLOPS 5.5 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 15 9510 (2021) +193% 5.5 терафлопс Inspiron 17 7706 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да - Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 88.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.1 x 9.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.