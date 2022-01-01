Dell XPS 15 9510 (2021) против Precision 3570
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 3570
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.58 и 1.81 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.81 кг
|1.58 кг
|Размеры
|344.7 x 230 x 18 мм
|358 x 232 x 19.3-21 мм
|Площадь
|793 см2
|831 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|~80.8%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|38.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|35 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|65 / 90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|473 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|10
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1454
Precision 3570 +1%
1466
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9510 (2021) +60%
6452
4036
Cinebench R23 (одноядерный)
1757
Cinebench R23 (многоядерный)
9359
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1343 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|5.5 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|88.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|15.1 x 9.1 см
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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