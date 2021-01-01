Dell XPS 15 9510 (2021) против XPS 13 9305
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 305-416% больше FPS в играх
- На 284% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 2436 баллов
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
- Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.16 и 1.81 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (601 и 793 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.81 кг
|1.16 кг
|Размеры
|344.7 x 230 x 18 мм
|302 x 199 x 15.8 мм
|Площадь
|793 см2
|601 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|~81.1%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|3.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|7.6 В
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9510 (2021) +16%
1440
1238
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9510 (2021) +152%
6188
2460
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9510 (2021) +31%
1757
1341
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9510 (2021) +284%
9359
2436
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1343 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|5.5 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4267 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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