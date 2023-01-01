Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 15 9510 (2021) или XPS 13 9315 – что лучше выбрать?

Dell XPS 15 9510 (2021) против XPS 13 9315

57 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
VS
53 из 100
Dell XPS 13 9315
Dell XPS 15 9510 (2021)
Dell XPS 13 9315
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
51 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9510 (2021) и XPS 13 9315 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5436 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.17 и 1.81 кг)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (589 и 793 см2)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 169 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9510 (2021)
vs
XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.81 кг 1.17 кг
Размеры 344.7 x 230 x 18 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 793 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~88.4%
Боковые рамки 4.3 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Синий, Бордовый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 38.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
XPS 15 9510 (2021)
500 нит
XPS 13 9315
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 473 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1343 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.5 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
XPS 15 9510 (2021) +290%
5.5 терафлопс
XPS 13 9315
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC1319D
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W 4x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 88.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 15.1 x 9.1 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 Plus 9320 или XPS 13 9315
2. MacBook Pro 14 (2023) или XPS 13 9315
3. Zenbook 14 OLED (UX3402) или XPS 13 9315
4. Surface Laptop 5 13.5 или XPS 13 9315
5. XPS 13 9305 или XPS 13 9315
6. ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или XPS 15 9510 (2021)
7. Inspiron 16 Plus 7610 или XPS 15 9510 (2021)
8. MacBook Pro 14 (2021) или XPS 15 9510 (2021)
9. XPS 15 9520 (2022) или XPS 15 9510 (2021)
10. Precision 5560 или XPS 15 9510 (2021)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 13 9315 и XPS 15 9510 (2021) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры