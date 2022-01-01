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Dell XPS 15 9520 (2022) против Acer Nitro 5 (AN515-46)

63 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
66 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Acer Nitro 5 (AN515-46)
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Экран
Батарея 57.5 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и Acer Nitro 5 (AN515-46) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.84 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 31% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (792 и 992 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15494 vs 12314 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
Nitro 5 (AN515-46)

Корпус

Вес 1.84 кг 2 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
Площадь 792 см2 992 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~67.7%
Боковые рамки 4.2 мм 9.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.6 дБ 53.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1363:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.1%
Охват Adobe RGB - 69.7%
Охват DCI-P3 - 68.8%
Время отклика 35 мс 10 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9520 (2022) +67%
500 нит
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 429 граммов 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 938 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1802 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022)
5.01 терафлопс
Nitro 5 (AN515-46) +175%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 83.1 дБ 76.3 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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