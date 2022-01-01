Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 49.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Apple M1 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх

На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 7740 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.29 и 1.84 кг)

Имеет на 57% более четкий дисплей – 227 против 145 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (646 и 792 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.29 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 792 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~79.4% Боковые рамки 4.2 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) +25% 500 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 40 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 938 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1278 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) +93% 5.01 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.