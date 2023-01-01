Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 3024 x 1964 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 240 граммов меньше (1.6 и 1.84 кг)

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.6 и 1.84 кг) Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч) На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14447 vs 12314 баллов

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14447 vs 12314 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 75% более четкий дисплей – 254 против 145 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 75% более четкий дисплей – 254 против 145 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (691 и 792 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.6 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 792 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~84.6% Боковые рамки 4.2 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) 500 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 429 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 40 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 938 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1344 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 64 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 76 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) 5.01 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +36% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 83.1 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.