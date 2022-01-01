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Dell XPS 15 9520 (2022) против Apple MacBook Pro 16 (2019)

63 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Батарея 100 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.84 и 2.04 кг)
  • На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 7044 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 31-43% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (792 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Имеет на 56% более четкий дисплей – 226 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.84 кг 2.04 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм
Площадь 792 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~84.3%
Боковые рамки 4.2 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика 35 мс 43 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 938 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1250 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1280
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022) +57%
5.01 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019)
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 2666 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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