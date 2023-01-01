Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 - 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.84 и 2.2 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.84 и 2.2 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (792 и 863 см2) Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 2.2 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 355 x 243 x 19.4-21.9 мм Площадь 792 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~86% Боковые рамки 4.2 мм 5.2 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) 500 нит ROG Flow X16 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 429 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 40 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 938 МГц - Boost частота GPU 1223 МГц - FLOPS 5.01 терафлопс 8.3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) 5.01 терафлопс ROG Flow X16 (2023) +66% 8.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 83.1 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.