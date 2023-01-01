Dell XPS 15 9520 (2022) против Asus ROG Strix SCAR 16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
- Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.84 и 2.5 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (792 и 935 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 216-295% больше FPS в играх
- На 150% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 12314 баллов
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
- Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.84 кг
|2.5 кг
|Размеры
|344.4 x 230.1 x 18.54 мм
|354 x 264 x 22.6 мм
|Площадь
|792 см2
|935 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|~79.4%
|Боковые рамки
|4.2 мм
|4.7 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|44.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|429 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|16
|32
|L3-кэш
|18 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1655
ROG Strix SCAR 16 +30%
2154
Geekbench 5 (многоядерный)
10419
ROG Strix SCAR 16 +122%
23158
Cinebench R23 (одноядерный)
1714
ROG Strix SCAR 16 +25%
2136
Cinebench R23 (многоядерный)
12314
ROG Strix SCAR 16 +150%
30745
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|-
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|83.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|2 мм
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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